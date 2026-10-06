उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका, समझें फॉर्म-6 से लेकर फॉर्म-8 तक का पूरा गणित

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण 2026 के तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल हैं। ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चल रहा है।

उप निर्वाचन अधिकारी एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संदीप केला ने बताया कि ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और वे अभी तक मतदाता नहीं बने है।