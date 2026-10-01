39 मकानों की वजह से अटका तुलसीपुर फोरलेन निर्माण का काम, चार गुना मुआवजे पर अड़े भूस्वामी

संवाद सूत्र, (बलरामपुर)। देवीपाटन मंदिर मार्ग पर बन रहे फोरलेन और ओवरब्रिज के निर्माण में भूमि अधिग्रहण का पेच अब तक नहीं सुलझ सका है। प्रशासन और भूस्वामियों के बीच सहमति न बनने से जिन स्थानों पर मकान हटाकर निर्माण होना है, वहां काम बंद पड़ा है। एनजीओ की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही।

फोरलेन और ओवरब्रिज की जद में करीब 317 लोगों के मकान आ रहे थे। इनमें से 39 को छोड़कर शेष लोगों ने बैनामा कर दिया। पूर्व राजस्व निरीक्षक गुलाब चंद्र भारती के नेतृत्व में 39 भूस्वामियों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने सहमति के आधार पर ही अधिग्रहण करने का निर्णय दिया। इस फैसले को दो माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई।

सहमति बनाने के लिए जिलाधिकारी ने एक स्वयंसेवी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी थी। संगठन ने भूस्वामियों, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग को एक साथ बैठाकर वार्ता कराई, पर भूस्वामी सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।