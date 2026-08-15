बिजनौर में आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही पर दो दारोगा लाइन हाजिर, आरोपी को भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, बिजनौर। मकान के विवाद में घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं करने पर एसपी ने चौकी इंचार्ज और हलका दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रकाश में आए मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है।

आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपित विवादित जमीन की खरीद-परोख्त में लिप्त रहा है। घटना में आरोपित की मुख्य भूमिका थी। स्योहारा थाना क्षेत्र के कस्बा सहसपुर के मुहल्ला सराय कला निवासी गुलफ्शा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो अगस्त को युनुस, सायरा, शादाब, शोएब, प्रिंस, आजम, मरगूब व अन्य उसके घर में घुस गए थे। महिला और उसके स्वजन के साथ गाली-गलौज, मारपीट करते हुए फायरिंग की थी और धमकी देते हुए फरार हो गए थे। पीड़िता का कहना था कि आरोपित उसके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।