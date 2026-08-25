बलरामपुर में 1235 वंचित परिवारों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, सत्यापन जारी

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। जीरो पावर्टी के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। जिन परिवारों के पास अभी तक रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है। उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभांवित किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग जीरो पावर्टी के ऐसे परिवार जिनको अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

उन परिवारों का सत्यापन कराया जा रहा है। ताकि इनको भी योजना से जोड़ा जा सकें। विभाग के अनुसार जीरो पावर्टी के तहत जिले में कुल 8257 परिवार चिह्नित है। इसमें 7022 जीरो पावर्टी के परिवारों को लाभ मिल चुका है। नाम स्थायी पात्रता सूची में शामिल है। वहीं 1235 परिवारों अभी योजना से वंचित है।

जीरो पावर्टी के तहत गरीबी उन्मूलन से जोड़कर कमजोर वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन यापन करने की पहल की गई है। जीरो पावर्टी का मतलब कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ 793 ग्राम पंचायतों में चिन्हित परिवारों को आवास योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जिन परिवारों के पक्का मकान नहीं उनका सर्वे कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सभी खंड विकास अधिकारियों को सौंपी गई है।