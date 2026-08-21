सीएम आवास योजना के तहत मिलेगा पक्का मकान, लाभार्थियों का पंजीकरण जारी, आवेदन कैसे करें?
CM Awas Yojana Registration Process: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। लाभार्थियों का पंजीकरण जारी है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी गरीब वर्ग के लिए लोगों के लिए एक खास योजना बनाई है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इस योजना का नाम है- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (CM Awas Yojana)। हालांकि, इस योजना के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके आधार पर लाभार्थियों को पक्का मकान मुहैया कराया जाता है।
मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत के बाद से अब तक तकरीबन 5 लाख परिवारों को आवास मुहैया कराया जा चुका है। साथ ही, इस वर्ष 2026-27 के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान का कार्य भी जारी है। योजना के लिए प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1400 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
अब इस योजना का लाभ किसे, कैसे मिलेगा और इसकी पात्रता क्या है? इन सब सवालों के जवाब आप इस आर्टिकल के माध्यम से हासिल कर सकते हैं।
इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारियां-
- मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है और कब शुरू हुई?
- मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता क्या है?
- मुख्यमंत्री आवास योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
- मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री आवास योजना क्या प्रगति है?
- मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्रॉड से कैसे बचें?
मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है और कब शुरू हुई?
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Mukhyamantri Awas Yojana) की शुरुआत वर्ष 2018-19 से की है, जिसके तहत अब तक 5.87 लाख परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता क्या है?
सीएम आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी, बासफोर, बसोड़, धरकार आदि वर्ग, विभिन्न जनजातियों, विशिष्ट रोगों से पीड़ित परिवारों, दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों, दिव्यागंजन और पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित विधवा महिला (आयु 18 से 50 वर्ष) आदि को पात्र माना गया है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची से बाहर रह गए आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों भी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही इस योजना में भी मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में 1.20 लाख रुपये (मुश्किल क्षेत्रों में- 1.30 लाख रुपये) आते हैं। क्योंकि यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरक है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पात्र परिवार अपने ग्राम प्रधान या संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना क्या प्रगति है?
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.16 लाख नए आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार जिलेवार लक्ष्य तय कर 'आवास सॉफ्ट' पोर्टल पर स्वीकृति और धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जुलाई माह तक के मिले आकंड़ों के अनुसार, अब तक 52 हजार से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि शेष पात्रों का सत्यापन और पंजीकरण जारी है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्रॉड से कैसे बचें?
सीएम आवास योजना को लेकर यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह आपको आवास मुहैया करवाने में मदद कर देगा, इसके बदले में वह किसी भी तरह के शुल्क की मांग करता है तो वह फ्रॉड कर सकता है। ध्यान रखें कि इस तरह के लुभावने प्रस्ताव आपके फोन पर कॉल या एसएमएस के माध्यम से भी आ सकते हैं।
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