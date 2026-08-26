बलरामपुर पर नहीं पड़ेगा नेपाल की तबाही का असर, खतरे के निशान से नीचे बह रही राप्ती; अलर्ट पर 32 बाढ़ चौकियां

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नेपाल के चीन-तिब्बत सीमा से सटे रसुवा जिले में भारी बारिश और ग्लेशियर झील फटने से नारायणी और कोसी नदियों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका है। हालांकि इसका बलरामपुर जिले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि नारायणी और कोसी के जलस्तर में वृद्धि का असर मुख्य रूप से बिहार के क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है। बलरामपुर से इन नदियों का सीधा संबंध नहीं है। राप्ती नदी का जलस्तर पूरी तरह नियंत्रण में है। बुधवार शाम छह बजे तक राप्ती का जलस्तर 102.670 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी बिंदु 103.620 मीटर और खतरे का निशान 104.620 मीटर है।

इस तरह राप्ती अभी खतरे के निशान से लगभग 1.95 मीटर नीचे बह रही है। कहा कि प्रशासन द्वारा नदी के जलस्तर, तटबंधों और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। जनपद में कहीं भी बाढ़, विस्थापन या आपात स्थिति नहीं है।