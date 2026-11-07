बलरामपुर में दीपोत्सव की रोशनी से जगमगाया राप्ती नदी का सिसई घाट, बच्चों ने शुरू किया था प्रेरणादायक कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। आस्था, संस्कृति और परंपरा के पावन संगम का प्रतीक दीपोत्सव 2026 इस वर्ष भी बलरामपुर में अत्यंत हर्षोल्लास, भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। बलरामपुर मंथन और नमामि अचिरावती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में राप्ती नदी के सिसई घाट को हजारों दीपों की अलौकिक रोशनी और लोक संस्कृति से जगमगा दिया।

वर्ष 2019 से कुछ बच्चों द्वारा शुरू किया गया यह प्रेरणादायक कार्यक्रम अब जनसहभागिता एवं सामाजिक रचनाशीलता का प्रतीक बन गया है। इस वर्ष भव्य आयोजन का सातवां संस्करण रामचेतना थीम पर आधारित था। आयोजन के दौरान चलाए गए विशेष एक दीप पुरखों के नाम अभियान के अंतर्गत राजघाट पर भी भव्य रूप से दिए प्रज्ज्वलित किए गए। बलरामपुर राजपरिवार के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, महाराजा धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं राजमाता की समाधियां स्थित हैं।

नमामि अचिरावती के वालंटियर्स ने नगर के आम जनमानस से घर-घर जाकर एक-एक दिया प्राप्त किया और पूरे घाट को दीपों से रोशन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय कलाकारों एवं रामचेतना आनलाइन रचनात्मक प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों की सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ हुआ।