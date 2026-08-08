खलीलाबाद-बहराइच रेल लाइन के लिए जमीन का होगा अधिग्रहण, रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। खलीलाबाद-बहराइच वाया उतरौला नई रेल लाइन परियोजना के लिए बलरामपुर सदर तहसील के 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना जारी होने के साथ ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) कराया जाएगा जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खलीलाबाद से बांसी के बीच में रेल लाइन निर्माण शुरू है। यह रेल लाइन संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जनपद को जोड़ेगी।



सदर तहसील के देवरिया, भवनियापुर, बनघुसरा, लुचुइया, फरेंदा, दुल्हापुर, पयागपुर, कलंदरपुर, सेखुइया और गणेशपुर गांवों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

लाखों लोगों होगा फायदा सामाजिक प्रभाव आकलन के दौरान प्रभावित किसानों, भूमिधरों, परिवारों और सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार मुआवजा और भूमि अधिग्रहण की अन्य कार्रवाई पूरी की जाएगी। रेल लाइन बनने के बाद बलरामपुर सीधा रेल मार्ग से बहराइच, श्रावस्ती, उतरौला, डुमरियागंज, मेंहदावल और खलीलाबाद जुड़ जाएगा। इन क्षेत्रों में अब तक रेल लाइन नहीं है। नई रेल लाइन शुरू होने से लाखों लोगों को पहली बार सीधी रेल सुविधा मिलेगी।