बलरामपुर में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, स्कूली बसों में अब महिला कंडक्टर अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। स्कूल जाने वाली बेटियों की सुरक्षा अब केवल अभिभावकों की चिंता नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी होगी। उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के निर्देशों के अनुपालन में, जिले में स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।

बालिका विद्यार्थियों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों में महिला परिचालक की मौजूदगी अनिवार्य होगी, साथ ही संबंधित बस में एक अध्यापक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बृजेश यादव ने बताया कि सभी विद्यालयों को परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने और उसे प्रभावी रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया है। जिन विद्यालयों के नाम पर वाहन पंजीकृत हैं, वहां परिवहन सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य है।