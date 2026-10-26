बलरामपुर में जनगणना के दूसरे चरण की ट्रेनिंग शुरू, 550 कर्मी होंगे प्रशिक्षित

संवाद सूत्र, उतरौला (बलरामपुर)। भारत की जनगणना के दूसरे चरण का तीन दिवसीय प्रगणक प्रशिक्षण एचआरए इंटर कॉलेज में शुरू हुआ। इसमें 24 प्रशिक्षकों द्वारा 550 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एसडीएम योगेंद्र शरण शाह ने कर्मियों को निर्धारित समयसीमा में जनगणना का कार्य शुद्धता और जिम्मेदारी से पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रथम चरण में कर्मियों ने अच्छा कार्य किया था। दूसरे चरण में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए समय से कार्य पूरा करना है।