जागरण संवाददाता, मनियर (बलिया)। मनियर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरवार ककरघट्टी के गंगापुर गांव में रविवार को सड़क किनारे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपने शरीर पर डीजल छिड़कने के साथ ही झोपड़ी में भी आग लगा दी। पुलिस ने तत्काल उसे काबू में कर बचा लिया।

घटना में युवक बेहोश हो गया। स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। तहसीलदार बांसडीह नितिन कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों और टीम के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच मांगुर गोंड़ के पुत्र डब्लू गोंड़ ने आत्मदाह का प्रयास किया। घटना की सूचना पर एसडीएम बांसडीह पुष्कर मिश्रा, सीओ जयशंकर मिश्रा और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई।