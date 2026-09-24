यूपी-बिहार बॉर्डर पर 12 एकड़ में बन रहा बस टर्मिनल, प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ जारी; 3 राज्यों का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बैरिया तहसील क्षेत्र के चांददियर मांझी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) के निर्माण में अब तेजी आएगी। प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 49 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इससे निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

करीब 12 एकड़ क्षेत्रफल में बनने वाले इस बस टर्मिनल से दोनों राज्यों के बीच परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आईएसबीटी के निर्माण का निर्णय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया था।

इसके बाद परिवहन विभाग को परियोजना के लिए चांददियर में निश्शुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई। इस स्थल से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताबदियारा की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। परियोजना के तहत स्थल की बाउंड्री का कार्य पहले ही पूरा कराया जा चुका है।

इसके निर्माण से बलिया और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अंतरराज्यीय बस सेवाओं की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। टर्मिनल से बिहार के विभिन्न शहरों के साथ बंगाल और झारखंड समेत अन्य राज्यों के लिए बसों का संचालन सुगम हो सकेगा। वर्तमान में विभिन्न मार्गों पर बसों के संचालन और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं।