यूपी में कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा अनुदान, लाभ पाने के लिए 27 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन बुकिंग

जागरण संवाददाता, बलिया। कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के इच्छुक किसान 27 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) और फसल अवशेष प्रबंधन योजना में अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।