बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में पहुंचे दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र यूकेश, राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चा तेज

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंडल व जोनल कोऑर्डिनेटरों तथा जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई।

इसमें रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र यूकेश सिंह भी मौजूद रहे। यूकेश सिंह की बैठक में मौजूदगी को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद रसड़ा में उमाशंकर सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

माना जा रहा है कि यूकेश सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बैठक में बसपा नेतृत्व ने पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के अनुरूप संगठन को सक्रिय करने तथा चुनावी तैयारियों को गति देने पर जोर दिया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए।