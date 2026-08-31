जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में गंगा का बहाव क्षेत्र लगभग 90 व सरयू का 120 किलोमीटर में है। यहां गंगा और सरयू के कटान से उजड़ने-बसने का सिलसिला पिछले कई दशक से चल रहा है। हर साल नदियां तबाही की अलग दास्तां लिख जातीं हैं। लगभग 35 लाख की आबादी वाले जनपद में हर साल किसी का घर नदी में चला जाता है तो कोई अपनी उपजाऊ भूमि गंवा देता है।

नदियों में आशियाना गिरने के बाद पूरे परिवार की जिंदगी सड़क पर आ जाती है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से हर साल औसतन 100 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, लेेकिन कटान का स्थायी निदान नहीं हो पाता है, लेकिन अब सरकार की ओर से नदियों में ड्रेजिंग कर जलधारा को एक-दूसरे नदी से जोड़ने की तैयारी की है।

जिले के बांसडीह तहसील में दो दिन पहले आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से नदियों में ड्रेजिंग कार्य के बाद किनारे पर स्थायी तटबंध बनवाने की घोषणा की तो लोगों में उम्मीद जगी है कि इस व्यवस्था से कटान का स्थायी निदान हो जाएगा। दरअसल, ड्रेजिंग कार्य से गंगा और सरयू की जलधारा का स्थायी बहाव रूट तैयार होगा, और उसके किनारे पर पक्का तटबंध बनाया जाएगा।