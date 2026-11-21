जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। क्षेत्र के विशरूप गांव के समीप शनिवार को तालाब में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्रामीणों ने अथक प्रयास कर सुरक्षित बचा लिया। तीनों युवक गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इस हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

विशरूप गांव निवासी मुन्नीलाल सिंह की बेटी की शादी 26 नवंबर को होनी थी। इसके लिए 22 नवंबर को तिलक का कार्यक्रम निर्धारित था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रिश्तेदार और परिचित पहुंच रहे थे। इसी क्रम में तीन युवक भी शादी समारोह में शामिल होने आए थे।

शनिवार को अपराह्न करीब ढाई बजे तीनों युवक गांव के समीप स्थित तालाब में नहाने चले गए। बताया जाता है कि करीब 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस तालाब में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों की डेंगी रखी गई थी। रसड़ा क्षेत्र के मछुआरे यहां मछली पालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं। तीनों युवक मछुआरों की डेंगी लेकर तालाब में चले गए और नहाने लगे।

इसी दौरान वे गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने लगे। युवकों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद 18 वर्षीय आयुष पुत्र दीपक निवासी यूसुफपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

वहीं, 19 वर्षीय सनी पुत्र संजय कुर्मी निवासी डुमरांव, बिहार तथा 19 वर्षीय किशन पुत्र दिलीप कुमार निवासी सीताकुंड, बलिया को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगरा थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।