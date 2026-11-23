जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। स्थानीय थाना क्षेत्र के खोड़ीपाकड़ गांव के सामने नवनिर्मित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क किनारे खड़े टेंट का सामान लदे ट्रैक्टर में पीछे से तेज रफ्तार टेलर ने जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं, शौच के लिए ट्रैक्टर से उतरे दो लोग बाल-बाल बच गए। बैरिया क्षेत्र के बाबू का शिवपुर गांव निवासी लोग चितबड़ागांव में आयोजित शादी समारोह से टेंट का सामान लेकर दो ट्रैक्टरों से घर लौट रहे थे। दोनों ट्रैक्टरों पर कुल पांच लोग सवार थे। रविवार देर रात खोड़ीपाकड़ गांव के सामने उन्होंने सड़क किनारे दोनों ट्रैक्टर खड़े कर दिए।

इसी दौरान दो लोग शौच के लिए नीचे उतर गए, जबकि तीन लोग ट्रैक्टर पर ही बैठे रहे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए टेलर ने एक ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर पर बैठे लोग संभल भी नहीं सके। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे टेंट मालिक 50 वर्षीय रामकुमार पांडेय और 35 वर्षीय निर्मल वर्मा निवासी बाबू का शिवपुर, थाना दोकटी की मौके पर ही मौत हो गई।