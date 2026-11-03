जागरण संवाददाता, गड़वार (बलिया)। गड़वार क्षेत्र के कनैला स्थित प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कक्षा चार की 12 वर्षीय छात्र अरशद अहमद की मौत मामले में पुलिस ने मंगलवार को तीन नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार, सहायक अध्यापक अनिल कुमार और शिक्षामित्र दीपचंद शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, गत दो नवंबर को प्राथमिक विद्यालय में छात्र की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी। घटना के बाद स्वजन की तहरीर पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। स्वजन ने आरोप लगाया था कि शिक्षकों ने उसे किचन के छत पर बांस की सीढ़ी के जरिए लौकी-काेहड़ा तोड़ने के लिए चढ़ाया था।