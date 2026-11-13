जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले में इस बार बदायूं की कंपनी का झूला आकर्षण का केंद्र बनेगा। शुक्रवार को गंगा बहुद्देशीय सभागार में आयोजित नीलामी में झूला संचालन का ठेका एक करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपये में दिया गया। पिछले वर्ष झूले की नीलामी से एक करोड़ 32 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस बार 28 लाख 50 हजार रुपये अधिक मिले हैं।

लकड़ी बाजार की नीलामी छह लाख 65 हजार रुपये में हुई, जबकि पिछले वर्ष इससे 6.50 लाख रुपये का राजस्व मिला था। वहीं वेंडिंग जोन का ठेका 15 लाख रुपये में नीलाम हुआ। पिछले वर्ष इसके लिए महज साढ़े छह लाख रुपये मिले थे। इस बार वेंडिंग जोन से राजस्व में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है।

गर्दभ बाजार 1.80 लाख में नीलाम, पार्किंग की बोली टली

गर्दभ बाजार की नीलामी एक लाख 80 हजार रुपये में की गई। वहीं पार्किंग की नीलामी के लिए अपेक्षित बोली नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। मेले में कुल चार पार्किंग स्थल बनाए जाने हैं। नीलामी के आंकड़ों से इस बार मेले में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर बढ़ी संभावनाओं का संकेत मिल रहा है।