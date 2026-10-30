जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुड़ेरा स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक लखनेश्वर डीह किला परिसर में स्थित प्रसिद्ध बाबा लखनेश्वरनाथ मंदिर में गुरुवार की मध्यरात्रि बारिश के बीच नकाबपोश तीन बदमाशों ने दुस्साहसिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

बदमाशों ने मंदिर के पुजारी हृदयानंद पांडेय को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया और उनके हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह से भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान करीब 1.8 किलोग्राम वजन का चांदी का नाग और 1.5 किलोग्राम की चांदी की चलनी चोरी कर ली। बदमाश पुजारी का मोबाइल फोन और जेब में रखे 100 रुपये भी लेकर फरार हो गए। इस घटना से क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, मंदिर के पुजारी एवं मुड़ेरा (धमर्जा) निवासी हृदयानंद पांडेय गुरुवार की रात करीब एक बजे मंदिर परिसर में सो रहे थे। इसी दौरान तीन नकाबपोश युवक मंदिर की चहारदीवारी फांदकर अंदर घुस आए। बदमाशों ने उन्हें चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए।

इसके बाद शोर मचाने से रोकने के लिए उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। बदमाश मंदिर के गर्भगृह की चाबी लेकर अंदर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के गले में सुशोभित करीब 1 किलो 800 ग्राम का चांदी का नाग तथा उनके ऊपर लगी करीब 1 किलो 500 ग्राम की चांदी की चलनी निकाल ली। चोरी करने के बाद बदमाश पुजारी का मोबाइल फोन और जेब में रखे 100 रुपये भी लेकर मंदिर से बाहर निकल गए।