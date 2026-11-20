जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। नगरा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय तिरनई में गुरुवार को शिक्षिकाओं की कथित लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि शिक्षिकाएं करीब पांच वर्ष के एक मासूम बच्चे को विद्यालय के कमरे में बंद कर घर चली गईं।

काफी देर तक बच्चा कमरे के अंदर रोता रहा। संयोग से विद्यालय के पास आरओ मशीन के पास हाथ धोने पहुंची एक महिला ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला तोड़ा और बच्चे को बाहर निकाला।

शुक्रवार को विद्यालय खुलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। महिलाओं और पुरुषों ने शिक्षिकाओं से बच्चे को कमरे में बंद छोड़ने को लेकर सवाल किए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। मामला बढ़ता देख ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और शांत कराया।