जागरण संवाददाता, बलिया। गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला स्थित अनुसूचित बस्ती के नवीन पोखरा प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को बिजली के तार की चपेट में आने से 12 वर्षीय छात्र अरशद अहमद की मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया।

ग्रामीण जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। विशुकिया निवासी मो. इजहार अहमद का पुत्र अरशद अहमद विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था। सोमवार को वह पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचा था। विद्यालय की छत के ऊपर से बिजली का तार गुजर रहा है।

बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के लिए शिक्षक के द्वारा लौकी तोड़ने के लिए छात्र को छत पर भेजा गया था। इसी दौरान वह बिजली के तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।



जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े ग्रामीण

छात्र की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय परिसर में जुट गए। हादसे से आक्रोशित लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जिलाधिकारी मौके पर पहुंचें। इसको लेकर ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं।