जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। जमीन संबंधी विवाद का तीन साल से समाधान नहीं होने से नाराज नगरा ब्लाक के बराईच गाँव की सीमा चौहान मंगलवार की दोपहर अपने स्वजनों के साथ विवादित खेत में धरने पर बैठ गईं। अचानक खेत में धरने पर बैठने से क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई।

सीमा चौहान के अनुसार, आराजी नंबर 292 की जमीन को लेकर वर्ष 2023 से विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि एसडीएम बेल्थरारोड और थानाध्यक्ष भीमपुरा के यहां शिकायत करने के बावजूद उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है।