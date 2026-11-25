जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। जमीन संबंधी विवाद का तीन साल से समाधान नहीं होने से नाराज नगरा ब्लाक के बराईच गांव की सीमा चौहान मंगलवार से शुरू हुआ धरना बुधवार को भी अपने स्वजनों के साथ विवादित खेत में चल रहा है। अचानक खेत में पीडित महिला के धरने पर बैठने से क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई।

नगरा ब्लाक के बराईच गाँव की सीमा चौहान के अनुसार, आराजी नंबर 292 की जमीन को लेकर वर्ष 2023 से विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि एसडीएम बेल्थरारोड और थानाध्यक्ष भीमपुरा के यहां शिकायत करने के बावजूद उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है।

सीमा का कहना है कि लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें अपने स्वजनों के साथ विवादित खेत में धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कराकर जमीन विवाद का समाधान कराने की मांग की है।