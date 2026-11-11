बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने संविधान की रक्षा में कारसेवकों पर गोली चलाने की कही बात, चर्चा में बयान

जागरण संवाददाता, बलि‍या। सपा की ओर से अख‍िलेश यादव के अयोध्या जाने के बाद से ही चर्चाओं के बीच बयानों का दौर भी जारी है। एनडीए की ओर से अखिलेश पर तीखे आरोपों का दौर जारी है। भाजपा ने सपा को कारसेवकों पर गोली चलवाने, राम मंदिर निर्माण का विरोध करने, अब तक दर्शन न करने और मुस्लिम तुष्टिकरण पर घेरा है। इसी प्रकरण को लेकर बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने संविधान की रक्षा में कारसेवकों पर गोली चलाने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी है।

दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद से ही सपा का मनोबल ऊंचा रहा है। अयोध्या में पूर्व मंत्री व सपा नेता पवन पांडेय ने अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करने की बात कहकर प्रदेश में स‍ियासी पारे को चढ़ा द‍िया है।