खुद राज्यमंत्री के अपायल गांव की ही सड़क बदहाल, सरकार के दावे हवा-हवाई

जागरण संवाददाता,सुखपुरा (बलिया)। प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में जाने वाले बेहतर संपर्क मार्गो के दावे यहां आते-आते पूरी तरह फेल हो गए हैं। लोगों को एक दूसरे गांव को जाने के लिए खस्ताहाल व जर्जर संपर्क मार्गों का उपयोग करना उनकी मजबूरी हो गई है।

जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन धरे के धरे रह गए हैं। सुखपुरा कस्बे से अपायल जाने को दो संपर्क मार्ग है। दोनों की हालत इस कदर खराब है कि उस पर आवागमन कष्टकारक हो गया है। आश्चर्य तो यह कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी का गांव अपायल ही है और लगभग पांच साल से वह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बावजूद इसके उनके गांव जाने के दोनों संपर्क मार्ग की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

सुखपुरा से अपायल जाने का पहला संपर्क मार्ग नहर से होकर जाता है। इस मार्ग को सुखपुरा -अपायल नहर संपर्क मार्ग के नाम से जाना जाता है।इस मार्ग पर इतने ज्यादा गड्ढे हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि गड्ढे के बीच में सड़क है कि सड़क के बीच में गड्ढे हैं। अभी बरसात के पूर्व इस सड़क की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की गई थी। बरसात खत्म होने के बाद यह मार्ग पुन: अपने पूर्व रूप में आ गया। आज हालत यह है कि इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह कष्ट कारक हो गया है। सवारियों की बात कौन करें पैदल चलना तक कठिन है।



अपायल जाने का दूसरा संपर्क मार्ग पानी टंकी सुखपुरा के समीप से सब्जी बाजार होते हुए अपायल को जाता है।इस संपर्क मार्ग की हालत पहले संपर्क मार्ग से भी बद्तर है। इस मार्ग पर गंदगी का साम्राज्य है। स्थान-स्थान पर सड़क पर बने गड्ढों में लोगों के घरों का गंदा पानी का जमाव है जिसपर आना-जाना दुश्वार है। इस मार्ग पर न सिर्फ सब्जी बाजार लगता है बल्कि इसी मार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है।