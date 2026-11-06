दीवाली-छठ पर बलिया जाने वाले यात्री ध्यान दें, राजकोट बरौनी स्पेशल ट्रेन आपका इंतजार कर रही है!

जागरण संवाददाता, बलिया। त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने राजकोट-बरौनी-राजकोट के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 09569/09570 कुल 4 फेरे लगाएगी।

राजकोट से यह ट्रेन 12, 19 और 26 नवंबर को प्रत्येक गुरुवार तथा बरौनी से 7, 14, 21 और 28 नवंबर को प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। ट्रेन के संचालन से बलिया सहित पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

राजकोट से बलिया रात 1:55 बजे पहुंचेगी ट्रेन, वापसी में 2:45 बजे होगा प्रस्थान पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी त्योहार विशेष ट्रेन राजकोट से शाम पांच बजे रवाना होगी। यह तीसरे दिन रात 1:55 बजे बलिया पहुंचेगी और 2 बजे प्रस्थान कर छपरा, सोनपुर, हाजीपुर होते हुए सुबह 9:15 बजे बरौनी पहुंचेगी।