जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। विद्यालयों की लापरवाही से जिले के हजारों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अटक गई है। शासन और विभागीय अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिले के 924 विद्यालयों में छात्रवृत्ति के 2527 आवेदन अब तक अग्रसारित नहीं किए गए हैं। सभी विद्यालयों को 22 नवंबर तक आवेदनों की फारवर्डिंग पूरी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समयसीमा बीतने के बाद भी प्रक्रिया अधूरी है।

इससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलने पर संकट खड़ा हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने सभी संबंधित विद्यालयों को तत्काल लंबित आवेदनों की फारवर्डिंग पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्देश की अनदेखी करने वाले विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पूर्वदशम यानी कक्षा नौ और 10 के 539 विद्यालयों में 626 आवेदन लंबित हैं। इनमें पिछड़ा वर्ग के 412, अनुसूचित जाति के 137, सामान्य वर्ग के 55 और अल्पसंख्यक वर्ग के 22 आवेदन शामिल हैं। वहीं, दशमोत्तर यानी कक्षा 11 और 12 के 385 विद्यालयों में 1901 आवेदन अग्रसारित नहीं हुए हैं।