पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर संकट, आजमगढ़ मंडल के 97 हजार लाभार्थी हो सकते हैं वंचित

जागरण संवाददाता, बलिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से पहले आजमगढ़ मंडल में 97 हजार 773 मामलों का सत्यापन बाकी है। इनमें आजमगढ़ के 56 हजार 634, मऊ के 23 हजार 127 और बलिया के 18 हजार 12 मामले शामिल हैं। इन मामलों में भूमि संबंधी अभिलेखों और लाभार्थियों के विवरण का सत्यापन कर जरूरी डाटा सुधार किया जाना है।

समय से सत्यापन नहीं होने पर किसानों के सम्मान निधि की अगली किस्त प्रभावित हो सकती है। इसे लेकर शासन ने सितंबर के अंत तक लंबित मामलों का शत-प्रतिशत सत्यापन और डाटा शुद्धीकरण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व भूमि स्वामी के विवरण से जुड़े सबसे अधिक मामले मंडल में लंबित मामलों में सबसे अधिक संख्या पूर्व भूमि स्वामी की पहचान संबंधी अधूरे विवरण वाले मामलों की है। आजमगढ़ में ऐसे 37 हजार 937, मऊ में 14 हजार 561 और बलिया में 11 हजार 528 मामले लंबित हैं।

तीनों जिलों में इस श्रेणी के कुल 64 हजार 26 मामले सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं। पुराने और वर्तमान भूमि स्वामी के विवरण में अंतर वाले आजमगढ़ में 10 हजार 711, मऊ में पांच हजार 525 और बलिया में तीन हजार 294 मामले लंबित हैं।

वहीं विरासत के अलावा अन्य कारण से हुए नामांतरण से जुड़े आजमगढ़ में सात हजार 986, मऊ में तीन हजार और बलिया में तीन हजार 190 मामले सत्यापन के लिए बाकी हैं। मऊ में लाभार्थी के नाबालिग होने से जुड़े 41 मामले भी लंबित हैं।