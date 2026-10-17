बलिया कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पवन सिंह पर तीन हजार का हर्जाना, अगली तारीख पर उपस्थित होने का आदेश

जागरण संवाददाता, बलिया। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह से जुड़े भरण-पोषण मामले में शनिवार को अपर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश कमलापति की अदालत ने उनकी अनुपस्थिति पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया। न्यायालय ने उन्हें अगली नियत तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

मामले में उनकी पत्नी ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिस पर जिरह की प्रक्रिया चल रही है। बलिया के मिड्ढी निवासी ज्योति सिंह ने करीब तीन वर्ष पूर्व भरण-पोषण के लिए वाद दाखिल किया था।