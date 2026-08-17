'अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अखिलेश यादव'; बलिया में बोले ओमप्रकाश राजभर

जागरण संवाददाता, बलिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। बलिया के रसड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में महिलाओं को साथ लेकर सरकार बनाने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।

ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले पंडितों की बात की जा रही थी, अब पंडितजी कहां गए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी गायब हो गए हैं।

अखिलेश यादव खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीडीए को किस आधार पर खड़ा करना है। महिला आरक्षण संबंधी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब विरोध करने वाले लोग जनता के बीच जाएंगे तो महिलाएं उनका झाड़ू-बेलन लेकर स्वागत करेंगी।