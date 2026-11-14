जागरण संवाददाता, नरहीं (बलिया)। छठ महापर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जाम की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकारियों ने संयुक्त रणनीति तैयार की है। शुक्रवार की शाम सोहांव ब्लॉक के कोरंटाडीह डाक बंगले में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में नरहीं बार्डर, बक्सर गोलंबर बार्डर और भांवरकोल-मोहम्मदाबाद बार्डर पर विशेष चेकिंग प्वाइंट बनाने का निर्णय लिया गया। त्योहार के दौरान यहां वाहनों की सघन जांच की जाएगी। ट्रकों पर गलत नंबर लिखने, नंबर प्लेट पर मिट्टी या कालिख लगाने तथा कपड़े से नंबर छिपाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने पर सहमति बनी।