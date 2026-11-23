जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 21 नवंबर को विशेष तिथि पर बूथों के निरीक्षण में तीन बीएलओ अनुपस्थित मिले। वहीं, 39 बीएलओ के बूथों पर फार्म-6 के जरिए एक भी नया मतदाता पंजीकृत नहीं हुआ।

तीनों अनुपस्थित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। शून्य प्रगति वाले 39 बीएलओ का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। उपजिलाधिकारी शरद चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुनरीक्षण कार्य कराया जा रहा है।