अखिलेश के राशन के साथ घी-तेल देने के दावे को मंत्री दानिश ने बताया हवा-हवाई

जागरण संवाददाता, बलिया। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मंगलवार शाम को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने 2027 में सत्ता में आने पर राशन के साथ घी और तेल देने के अखिलेश यादव के दावे को हवाई बताया। कहा कि सपा सत्ता में आने वाली नहीं है और यह बात अखिलेश यादव भी जानते हैं।

मंत्री ने कहा कि 2027 में सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी के सबसे बड़े नेता खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। उनके अनुसार, अखिलेश यादव को पता है कि सपा की सरकार नहीं बनने वाली है। उन्होंने दावा किया कि जब से पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आई है, तब से सपा कोई चुनाव नहीं जीत पाई है।