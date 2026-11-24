जागरण संवाददाता, बलिया। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए लेकर महर्षि भृगु के क्षेत्र में गंगा और तमसा के तट पर लाखों श्रद्धालु उमड़े। शहर के महावीर घाट व शिवरामपुर घाट पर जिला प्रशासन का 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। स्नान के बाद श्रद्धालु अन्न व वस्त्र दान कर पुण्य लाभ अर्जित किए।

बैरिया से अपने परिवार के साथ पहुंचे मनोज ओझा ने बताया कि घर से सभी लोग तैयारी करके आए थे कि स्नान के बाद मेले में जाएंगे, लेकिन दूर से ही देखकर पता चल गया कि मेला अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। सिकंदरपुर के महेश वर्मा ने बताया कि गंगा घाट पर स्नान ठीक से हो गया, लेकिन मेला अभी पूरी तरह से नहीं सजा है।



श्रद्धालुओं के लिए 140 बसों का हुआ संचालन

कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर रोडवेज की 140 बसों का संचालन विभिन्न रूटों में किया गया। इससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत थी। ये बसें एक दिन पहले सोमवार से ही श्रद्धालुओं को शहर में पहुंचाने लगीं थीं। जिला प्रशासन की ओर से रूट डायवर्ट किए जाने से शहर जाम से भी मुक्त रहा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से रोडवेज को अच्छी आय हुई है।



शहर में दिखा सेवा भाव, जगह-जगह लगे थे स्टाल

कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर शहर में सेवा भाव खूब दिखा। सामाजिक लोगों की ओर से जगह-जगह चाय, पानी, नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया गया था। इसके लिए लाउडस्पीकर से प्रचार भी किया जा रहा था। इससे दूर-दराज से आए लोगों को काफी सहूलियत थी। लोग पैदल चलते हुए जगह-जगह रूक कर नाश्ता और भोजन कर रहे थे। कुछ स्थानों पर निजी चिकित्सकों ने दवा का स्टाल भी लगाया था।