सिंचाई विभाग में नौकरी के नाम पर बलिया के युवक से मऊ के आरोपित ने रुपये हड़पे

जागरण संवाददाता, बलिया। सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से 9.20 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस चौकी में समझौता होने के बावजूद निर्धारित समय में रकम वापस नहीं की गई। अब रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला मऊ जिले में मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, बलिया जिले के दोकटी क्षेत्र के शिवपुर निवासी मनीष कुमार की मुलाकात बरहदपुर निवासी सत्येंद्र शर्मा से एक शादी समारोह में हुई थी। मनीष अपने पिता के साथ वहां गया था। बातचीत के दौरान सत्येंद्र ने उसे सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि इस झांसे में आकर मनीष ने यूपीआइ के माध्यम से अलग-अलग किस्तों में कुल 9.20 लाख रुपये दे दिए।

कई महीने बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो मनीष ने अपनी रकम वापस मांगी। जनवरी 2026 में उसने पुलिस चौकी खैराबाद में शिकायत की। इसके बाद 12 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें छह महीने के भीतर पूरी रकम लौटाने की सहमति बनी थी। पीड़ित का आरोप है कि समझौते की समयसीमा पूरी होने के बाद भी आरोपित ने रकम वापस नहीं की।