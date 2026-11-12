शादी में अड़चन डालने के लिए एआइ से एडिट अश्लील फोटो भेजी, युवक पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में लड़की की शादी तय होने के बाद आरोपित युवक ने एआइ से एडिट अश्लील फोटो भेजकर शादी में अड़चन डालने की कोशिश की। पुलिस ने पीड़ित की माता की तहरीर पर एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मां का आरोप है कि उनकी पुत्री का विवाह तय हुआ है। आरोप है कि इसी दौरान कृष्णानगर हुसैनाबाद निवासी अखिलेश यादव फोन पर अनाप-शनाप बातें करने लगा। यही नहीं, जहां उनकी पुत्री की शादी तय हुई है वहां एआइ से बनाई गई अश्लील फोटो भेज दिया।