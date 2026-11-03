जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। उभांव क्षेत्र के तेंदुआ गांव में लालच देकर मतांतरण कराने के आरोप का मामला सामने आया है। एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपित व्यक्ति को हिरासत में लिया। जांच पड़ताल के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया।

पुलिस को दी गई तहरीर में पतनारी गांव निवासी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि एक नवंबर को वह अपने गांव से तेंदुआ ग्रामसभा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक घर से गाने-बजाने की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि तेंदुआ निवासी राम आशीष अपने घर के कमरे में कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ ईसा मसीह का भजन कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भजन की आड़ में महिलाओं और पुरुषों को प्रलोभन देकर मतांतरण कराने की साजिश की जा रही थी। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। आरोप है कि सूचना पर पहुंची पुलिस राम आशीष को शिकायतकर्ता की मौजूदगी में अपने साथ थाने ले गई।