बलिया में महर्षि भृगु मंदिर के विकास पर खर्च होंगे 8.74 करोड़, धार्मिक पर्यटन का होगा विस्तार

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले की पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए महर्षि भृगु मंदिर का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत इस परियोजना पर 8.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यह जानकारी दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री बलिया में काशी विश्वनाथ कारिडोर की तर्ज पर भृगु कारिडोर विकसित करने की बात कह चुके हैं। इसके लिए पिछले दिनों परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भूमिपूजन भी किए थे। परिवहन मंत्री के अनुसार, महर्षि भृगु मंदिर के संपूर्ण निर्माण और विकास कार्यों पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

इससे अलग पर्यटन विकास योजना से आश्रम को आधुनिक पर्यटक सुविधाओं से सुसज्जित कर आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सप्तऋषियों में प्रमुख महर्षि भृगु ने बलिया स्थित इस तपोस्थली पर तपस्या की थी और यहीं भृगु संहिता की रचना हुई। इसी धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण यह स्थान लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत आश्रम परिसर में भव्य स्वागत द्वार, दो मंजिला मल्टीपर्पज हाल और श्रद्धालुओं के लिए यात्री शेड का निर्माण किया जाएगा।

परिसर को आकर्षक बनाने के लिए वाल आर्ट और म्यूरल आर्ट के साथ आधुनिक साइनेज विकसित किए जाएंगे। महर्षि भृगु की पौराणिक विरासत और उनके महत्व से पर्यटकों को परिचित कराने के लिए लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था होगी।