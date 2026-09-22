सेना में अफसर बना बलिया का लाल, लेफ्टिनेंट बनकर लौटे वैभव पांडेय का पूर्व सैनिकों ने किया जोरदार स्वागत

जागरण संवाददाता, बलिया। पूर्व सैनिक संगठन ब्लॉक चिलकहर कार्यालय पर भारी संख्या में पूर्व सैनिकों के द्वारा अध्यक्ष महात्मा सिंह के नेतृत्व में रसड़ा विधानसभा के ग्राम सभा गोपालपुर निवासी लेफ्टिनेंट बने वैभव पाण्डेय पुत्र उत्तीर्ण पांडेय का नागरिक अभिनंदन किया गया।

वैभव पांडेय कक्षा पांचवी तक देवस्थली विद्यापीठ संवरा से शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सैनिक स्कूल रीवा मध्यप्रदेश 12वीं पास करने के बाद इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन करने के उपरांत सीडीएस अक्टूबर 2025 में ज्वाइन करने के बाद गृह गांव पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया।