Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

बलिया में नए जिलाधिकारी की तैनाती, ज्ञानेंद्र सिंह को मिली ज‍िले की कमान

By Lavkush Singh Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 11:32 AM (IST)

उत्तर प्रदेश शासन ने 2014 बैच के प्रोन्नत आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को बलिया का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। ...और पढ़ें

बलिया को मिला नया जिलाधिकारी, ज्ञानेंद्र सिंह संभालेंगे जिले की कमान।

बलिया को मिला नया जिलाधिकारी, ज्ञानेंद्र सिंह संभालेंगे जिले की कमान।

HighLights

  1. ज्ञानेंद्र सिंह बलिया के नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए।

  2. वे पहले पीलीभीत के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

  3. विकास, राजस्व, कानून-व्यवस्था उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।

जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए 2014 बैच के प्रोन्नत आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को बलिया का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार ज्ञानेंद्र सिंह इससे पहले पीलीभीत के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। अब उन्हें पीलीभीत से स्थानांतरित कर बलिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ज्ञानेंद्र सिंह को प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। जिलाधिकारी के रूप में पीलीभीत की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह सहारनपुर के नगर आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह जल निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।

विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के दौरान उन्हें शहरी प्रशासन और विकास से जुड़े मामलों का अनुभव प्राप्त हुआ है। बलिया जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जिले में विकास योजनाओं, राजस्व, कानून-व्यवस्था और जनसमस्याओं के निस्तारण से जुड़े कार्यों पर उनकी प्राथमिकता पर नजर रहेगी।

उनकी तैनाती के बाद प्रशासनिक स्तर पर जिले में कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का भी स्थानांतरण किया गया है। शासन ने उन्हें एमडी, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के पद पर तैनात किया है।