जागरण संवाददाता, बलिया। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए 2014 बैच के प्रोन्नत आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को बलिया का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार ज्ञानेंद्र सिंह इससे पहले पीलीभीत के जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। अब उन्हें पीलीभीत से स्थानांतरित कर बलिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ज्ञानेंद्र सिंह को प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। जिलाधिकारी के रूप में पीलीभीत की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह सहारनपुर के नगर आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह जल निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक (एमडी) जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।

विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने के दौरान उन्हें शहरी प्रशासन और विकास से जुड़े मामलों का अनुभव प्राप्त हुआ है। बलिया जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जिले में विकास योजनाओं, राजस्व, कानून-व्यवस्था और जनसमस्याओं के निस्तारण से जुड़े कार्यों पर उनकी प्राथमिकता पर नजर रहेगी।