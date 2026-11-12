जागरण संवाददाता, बलिया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या में कटौती की गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से जारी 149 प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची में आपत्तियों के निस्तारण के बाद 16 केंद्र कम कर दिए गए हैं।

जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित समिति ने संशोधित 133 परीक्षा केंद्रों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज दी है। अब बोर्ड की ओर से अंतिम सूची जारी किए जाने का इंतजार है। परिषद की ओर से जारी प्रारंभिक सूची में जिले के आठ राजकीय, 66 सहायता प्राप्त और 75 वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किया गया था। सूची जारी होने के बाद विभिन्न विद्यालयों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।

इन आपत्तियों की जांच और आवश्यक विचार-विमर्श के बाद जिला स्तरीय समिति ने केंद्रों की संख्या परीक्षार्थियों के अनुपात में कर दी गई है। इस बार जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 1.13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। पिछले वर्ष 1.19 लाख परीक्षार्थियों के लिए जिले में कुल 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।