बागी बलिया के बनने का सफर, 1879 से 2026 तक, 147 वर्षों में बदल गई जिले की तस्वीर

मिलन गुप्ता, बलिया। एक नवंबर 1879। अंग्रेजों का शासन था। गंगा व सरयू के बीच बसी धरती पर जीवन की रफ्तार धीमी थी। चारों तरफ खेत-खलिहान, मिट्टी के घर, कच्ची पगडंडियां और बैलगाड़ियों की आवाजाही दिखाई देती थी। लोगों की जिंदगी खेती, पशुपालन और छोटे-मोटे व्यापार के सहारे चलती थी।

न बिजली थी, न मोबाइल, न पक्की सड़कों का जाल और न आज जैसी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। इसी दौर में बलिया को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया। किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में यह छोटा-सा क्षेत्र अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान बनाएगा।

बैलगाड़ी से मोटरगाड़ी तक, लालटेन से बिजली तक, चिट्ठी से इंटरनेट तक और गुलामी से लोकतंत्र तक... बलिया ने बहुत कुछ बदलते देखा है पर एक चीज आज भी नहीं बदली है- यहां मिट्टी का स्वाभिमान, भोजपुरी की मिठास और बगावत की पहचान।

बलिया ने अंग्रेजों का अत्याचार देखा, आजादी की लड़ाई देखी और क्रांति की ऐसी मशाल जलाई कि इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में इस जिले ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और कुछ समय के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर दी। तभी से यह धरती पूरे देश में 'बागी बलिया' के नाम से मशहूर हो गई। समय बीतता गया। देश आजाद हुआ। धीरे-धीरे बलिया की तस्वीर बदलने लगी।

जहां कभी लोग मीलों पैदल चलते थे, वहां आज रेलगाड़ियां, बसें, कारें और मोटरसाइकिलें दौड़ती हैं। जहां कभी शिक्षा के अवसर बेहद सीमित थे, वहां आज हजारों विद्यालय, कालेज और उच्च शिक्षा के संस्थान हैं। गांवों तक बिजली पहुंची, घरों में टीवी आए, हाथों में मोबाइल फोन पहुंचे और इंटरनेट ने दुनिया को करीब ला दिया।

1901 में करीब नौ लाख की आबादी दर्ज की गई थी। आज 2026 में जिले की आबादी करीब 40 लाख पहुंच गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 32.39 लाख थी। खेती आज भी इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन नौकरी, व्यापार, शिक्षा और आधुनिक सेवाओं ने भी अपनी जगह बनाई है। हालांकि विकास की इस कहानी में कुछ अधूरे पन्ने भी हैं। बेरोजगारी, बड़े उद्योगों की कमी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत और गंगा-घाघरा की बाढ़ एवं कटान आज भी बलिया की बड़ी चुनौतियां हैं।

र्ष 1879 में बलिया ऐसा था

1880 के दशक के गजेटियर के अनुसार ज्यादातर आबादी गांवों में रहती थी। लोगों की आजीविका खेती, पशुपालन और छोटे-मोटे व्यापार पर निर्भर थी। धान, गेहूं, जौ, दलहन और गन्ने की खेती प्रमुख थी। गंगा और सरयू नदियां व्यापार और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थीं। नावों से अनाज, चीनी और अन्य सामान का व्यापार होता था।

उस दौर में बलिया शहर वास्तव में ग्रामीण बस्तियों का समूह जैसा था। रेलवे और आधुनिक सड़क व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। पक्की सड़कें न होने से बरसात में बैलगाड़ी और पहिएदार वाहनों से आवागमन काफी कठिन हो जाता था। रसड़ा उस समय जिले का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। शिक्षा की स्थिति भी बहुत सीमित थी। 1882 में पूरे जिले में 83 स्कूल और लगभग 2,551 विद्यार्थी दर्ज किए गए थे। इनमें एक एंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल बलिया में था। आज बलिया में जिला प्रशासन, तहसीलें, ब्लाक, अस्पताल, कालेज, विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान, रेलवे, सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, बैंक, बाजार और आधुनिक व्यापारिक गतिविधियां हैं।

आजादी से पहले तक बलिया में महत्वपूर्ण घटनाक्रम

1857: मंगल पांडे का जन्म बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वे 1857 के विद्रोह के प्रमुख शुरुआती क्रांतिकारियों में शामिल थे।

1879: बलिया अलग जिला बना।

1879: जिले के प्रथम कलेक्टर मि.चार्ल्स विलियम विल्स ने दो नवम्बर 1879 को चार्ज ग्रहण किए।

1942: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जबरदस्त जनआंदोलन हुआ।

अगस्त 1942: चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में कुछ समय के लिए अंग्रेजी प्रशासन को हटाकर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई।



बलिया के इतिहास पर एक नजर

अध्यात्म, अवदान, बलिदान की पावन धरा जो पौराणिक काल मे विमुक्त तीर्थ, भृगु-दर्दर क्षेत्र, बालमीकिया और बलियाग के नाम से जानी जाती रही। इतिहासकार डा. शिवकुमार सिंह कौशिकेय ने बताया कि इसे बलिया नाम से पहली बार पहचान सन् 1302 ई. मे बख्तियार खिलजी ने राजस्व वसूली की इकाई 'बलिया' महाल बनाकर दी।

सन् 1493 ई. में दिल्ली सल्तनत का बादशाह सिकंदर लोदी बलिया पहुंचा जिसने बेला, चमेली, गुलाब की सुगंध नगरी जिले की सिकंदरपुर तहसील मुख्यालय पर एक किला बनाने की असफल कोशिश की। 05 मई 1529 ई. को मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर और महमूद लोदी के बीच मध्ययुगीन इतिहास की पहली जल और थल की जंग जिले के खरीद गांव में घाघरा नदी तट पर हुई थी।

29 दिसंबर 1764 को यह भू-भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ। 1798 ई. में कंपनी ने जब गाजीपुर को जिला बनाए तब बलिया को तहसील बनाया। एक नवंबर 1879 ई. को कंपनी शासन ने ही गाजीपुर और आजमगढ़ के भू-भाग काटकर तथा बिहार के शाहाबाद के बिहिया परगना के कुछ भू-भाग लेकर बलिया को जिला बनाया। जिले के प्रथम कलेक्टर मि.चार्ल्स विलियम विल्स ने दो नवम्बर 1879 को चार्ज ग्रहण किए 09 जनवरी 1880 ई. तक रहे। इस जिले के दूसरे कलेक्टर बने मि.डेविड थामसन राबर्टस् 25 अप्रैल 1880 को चार्ज ग्रहण किए इन्होंने ही इस जिले को सजाने-संवारने की नींव रखा।

उस समय जिले मे 671 चीनी के कारखाने लगे। तुर्तीपार के सफेद धातु के बर्तन, सिकंदरपुर के इत्र, गुलाब जल, हनुमानगंज के लोहे के औजार, बलिया शहर मे सोने-चांदी के आभूषण उद्योग, टीका दवरी के मिट्टी के बर्तन और मूंज की रस्सी, सिकहुति (टोकरी) बनाने के कुटीर उद्योग की पूरे देश मे आपूर्ति होती थी। 146 वर्ष की यात्रा में इस जिले ने प्रशासनिक क्षेत्र में तीन तहसीलों बलिया सदर, रसड़ा, बांसडीह का विस्तार कर छह तहसीलें बनाई गईं।

बैरिया, सिकंदरपुर, बेल्थरारोड नयी तहसील बनीं। 17 विकास खण्ड हुए। बैरिया, रतसड़ और नगरा तीन नई नगर पंचायत बनी। जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बसंतपुर बना। सुरहाताल वैश्विक स्तर पर रामसर घोषित हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र सोहांव बना। चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कालेज पूर, अंतरप्रान्तीय बस टर्मिनल चांददियर बैरिया और बस स्टेशन उजियार घाट का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी जल्द चालू होने वाला है।

भविष्य के लिए जागरण सुझाव

यदि जनपद को अगले 20 वर्षों में तेजी से विकसित करना है, तो कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा- बड़े उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना।

बेहतर अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं विकसित करना।

तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना।

बाढ़ और नदी कटान का स्थायी समाधान करना।

ग्रामीण सड़कों, जल निकासी और पेयजल व्यवस्था में सुधार करना।

बलिया की ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन स्थलों को विकसित करना। जनपद का गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्तमान में विकास से इस जनपद को आच्छादित करना ही लक्ष्य है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। -ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी, बलिया।