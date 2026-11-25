जागरण संवाददाता, रसड़ा (बलिया)। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रौराचवर गांव में शादी समारोह के दौरान खाना खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार को हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और ईंट-पत्थर फेंके गए। इस घटना में दोनों पक्षों के 19 महिला-पुरुष घायल हो गए। इनमें 12 की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रौराचवर गांव निवासी श्यामलाल यादव की बेटी की शादी में मंगलवार की रात बरात आई थी। बरात में खाना खाने को लेकर युवकों के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदलने लगी। हालांकि, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बीच-बचाव किया और किसी तरह मामला शांत करा दिया।

उस समय लोगों को लगा कि विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन बुधवार को रात की घटना को लेकर फिर कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इसके बाद लाठी-डंडों के साथ ईंट-पत्थर चलने लगे। मारपीट में महिला और पुरुष भी चोटिल हो गए। घटना में एक पक्ष से छोटेलाल यादव, लिट्टू देवी, प्रदीप यादव, भूपेंद्र यादव, विनोद यादव, रितिका यादव और संदीप घायल हुए।