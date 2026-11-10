जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। सहतवार कस्बे में सोमवार दोपहर करीब एक बजे पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। घर के आंगन में बैठकर बातचीत कर रहे दो पड़ोसियों पर आरोपितों ने लाठी-डंडों से हमला दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

जिला अस्पताल से मऊ ले जाते समय रास्ते में एक घायल विनोद राजभर की मौत हो गई, जबकि सुदर्शन की हालत गंभीर बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी बांसडीह जयशंकर मिश्र ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के साथ आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।

विनोद की पत्नी संजू देवी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि घटना के समय उनके पति विनोद राजभर और पड़ोसी सुदर्शन राजभर घर के आंगन में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान शुभम वर्मा समेत अन्य आरोपित लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

मारपीट के दौरान परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। आरोप है कि इसके बाद हमलावर गाली-गलौज करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विनोद की हालत गंभीर होने पर उन्हें मऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।