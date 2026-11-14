जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। छठ महापर्व की तैयारियों के बीच शनिवार शाम माल्देपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा हो गया। छठ पूजा की बेदी बनाने के बाद गंगा स्नान और जल लेने नदी में उतरे दो युवक गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही घाट पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फेफना पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग दोनों युवकों की तलाश में जुट गए।

हालांकि खबर लिखे जाने तक उनका कोई पता नहीं चल सका था। डूबने वाले युवकों की पहचान 19 वर्षीय मारुति नंदन गुप्ता पुत्र नारायण प्रसाद गुप्ता निवासी चित्तू पांडेय चौराहा, कोतवाली बलिया तथा 20 वर्षीय रौनक श्रीवास्तव पुत्र आनंद प्रकाश श्रीवास्तव निवासी जगदीशपुर, पानी की टंकी के पास, थाना कोतवाली बलिया के रूप में हुई है।

वेदी बनाने और गंगाजल लाने निकले थे घर से

स्वजन के अनुसार दोनों युवक घर से माल्देपुर गंगा घाट पर छठ पूजा की बेदी बनाने और गंगाजल लेकर वापस आने की बात कहकर निकले थे। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी जानकारी लेने में जुटे थे। इसी बीच गंगा में डूबने की सूचना मिली तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन रोते-बिलखते घाट पर पहुंच गए।