जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। प्रेमी को जेल से छुटे प्रेमी संग साथ शादी करने की जिद में युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने का मामला शनिवार को क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। पांडेयपुर गांव के समीप एक स्कूल के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा।

बताया जाता है कि नेहा यादव भंडारी का विशाल राजभर भंडारी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बीते सितंबर माह में दोनों घर से भाग गए थे। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विशाल को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था। वह फिलहाल जेल में बंद था।अब जमानत पर बाहर है। इसके बाद से ही नेहा प्रेमी को जेल से छुड़ाने और उसके साथ शादी करने की मांग कर रही थी।