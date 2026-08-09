ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर मनमाने कट और सीधे प्रवेश पर लगेगी रोक, सिर्फ 19 स्थानों से एंट्री-एग्जिट होंगे वाहन

मिलन गुप्ता, बलिया। निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर जल्द ही एक्सेस कंट्रोल व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है।

इसके बाद हाईवे पर मनमाने ढंग से कट बनाकर या सीधे मुख्य मार्ग पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। वाहन चालकों को निर्धारित एंट्री और एग्जिट प्वाइंट से ही हाईवे पर चढ़ने और उतरने की अनुमति होगी।

ऐसे में सिर्फ 19 स्थानों से ही वाहन इस हाईवे पर चढ़-उतर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार एक्सेस कंट्रोल व्यवस्था लागू होने के बाद हाईवे पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही सड़क पर अचानक वाहनों के आने-जाने और अनधिकृत कट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।

117.12 किलोमीटर लंबा है मुख्य हाईवे गाजीपुर-बलिया-मांझी ग्रीनफील्ड हाईवे की मुख्य लंबाई 117.12 किलोमीटर है। यह मार्ग गाजीपुर के हृदयपुर से शुरू होकर बलिया होते हुए रिविलगंज बाइपास के रास्ते यूपी-बिहार सीमा के मांझी क्षेत्र तक जाता है। इसके अलावा करीब 17.27 किलोमीटर लंबा बक्सर स्पर भी परियोजना का हिस्सा है, जो बिहार की ओर बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा।

इन 19 स्थानों से ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर चढ़-उतर सकेंगे वाहन हृदयपुर से शाहपुर तक सात एंट्री-एग्जिट प्वाइंट गाजीपुर में हृदयपुर से शाहपुर तक करीब 42 किलोमीटर के हिस्से में सात स्थानों को एंट्री-एग्जिट प्वाइंट के रूप में चिह्नित किया गया है। इनमें हृदयपुर, चक आजम, फकराबाद, परसा, शेर, न्यू उर्फ उचाडीह और जयंतिपुर शामिल हैं। इन निर्धारित स्थानों से ही वाहन ग्रीनफील्ड हाईवे पर चढ़ और उतर सकेंगे।

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शाहपुर से पिंडारी के बीच तीन स्थान शाहपुर से पिंडारी तक करीब 42.500 से 78.150 किलोमीटर के हिस्से में तीन एंट्री-एग्जिट प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। इनमें अकोनी, जनार्दी और ओझा कछुआ शामिल हैं। पिंडारी से रिविलगंज तक चार प्वाइंट, मांझी क्षेत्र में एक पिंडारी से रिविलगंज बाइपास तक 78.150 से 117.120 किलोमीटर के हिस्से में कुल चार स्थानों को एंट्री-एग्जिट के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें भरकोखा, टेंगराही, भोजापुर और इब्राहिमाबाद ऊपरवार शामिल हैं। इसके अलावा बिहार के मांझी क्षेत्र में भी निर्धारित एंट्री-एग्जिट प्वाइंट होगा, जहां से वाहन हाईवे पर चढ़-उतर सकेंगे।