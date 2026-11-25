जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। सरयू की कटान से तटवर्ती गांवों को बचाने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। सिंचाई विभाग के सचिव अनिल गर्ग के निर्देश पर मुख्य अभियंता गंडक भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीएचयू आइटी की विशेषज्ञ टीम ने कटान प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।

टीम ने सुल्तानपुर, महराजपुर से गोपालनगर, वशिष्ठ नगर और शिवाल मठिया तक नदी के कटान की स्थिति का जायजा लिया। विशेषज्ञों ने लंबी दूरी तक हो रहे कटान को रोकने के लिए प्रभावी तकनीकी उपायों की संभावनाएं तलाशी। टीम में केके पांडेय सहित अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार सिंह और अधिशासी अभियंता संजय मिश्र शामिल रहे।