जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी मेले के ऐतिहासिक पशु बाजार में इस बार 11 लाख रुपये कीमत के मेवाड़ी नस्ल के घोड़े 'देवसरपंच' ने अब तक के सबसे महंगे घोड़े का रिकॉर्ड बनाया है। 14 वर्षीय इस घोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है।

मंगलवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिलाधिकारी के साथ पशु मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवसरपंच समेत विभिन्न नस्लों के घोड़ों की कद-काठी और बनावट देखी तथा देवसरपंच को सहलाया। मेले में छह लाख रुपये तक कीमत के घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

इससे पहले शिवरामपुर के लंठू सवार की पांच लाख रुपये कीमत वाली घोड़ी 'रानी' सबसे महंगी थी। वहीं, सीवान के मो. सफरीयान का दो लाख रुपये कीमत वाला घोड़ा 'गुंडा' भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मालिक के अनुसार, शरारती स्वभाव के कारण उसका नाम गुंडा रखा गया है। उसे संभालने में पांच-छह लोगों को लगाना पड़ता है। सीवान के राजा सिंह छह घोड़े लेकर पहुंचे थे।